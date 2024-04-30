Каргальская (Дрейн) Галина Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1907
Дата смерти05.05.1962
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1907
Отец: Дрейн Григорий Алексеев
Мать: Дрейн Евгения Матвеева
Рождение ребёнка
28.03.1932
Сын: Каргальский Владик (Владислав) Васильевич
Отец ребёнка: Каргальский Василий Иванович
Керчь, Керчь, Республика Крым
Рождение ребёнка
28.01.1943
Дочь: Богдашина (Каргальская) Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Каргальский Василий Иванович
Белополье, Советский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
24.07.1945
Рождение ребёнка
01.08.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каргальский Василий Иванович
Заветы Ильича, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
05.05.1962