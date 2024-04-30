Каргальская (Дрейн) Галина Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каргальская (Дрейн) Галина Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1907

Дата смерти

05.05.1962

Пол

Женский

Добавил:

ЭА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1907

Отец: Дрейн Григорий Алексеев

Мать: Дрейн Евгения Матвеева

Рождение ребёнка
28.03.1932

Сын: Каргальский Владик (Владислав) Васильевич

Отец ребёнка: Каргальский Василий Иванович

Керчь, Керчь, Республика Крым
Рождение ребёнка
28.01.1943

Дочь: Богдашина (Каргальская) Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Каргальский Василий Иванович

Белополье, Советский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
24.07.1945

Муж: Каргальский Василий Иванович

Рождение ребёнка
01.08.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каргальский Василий Иванович

Заветы Ильича, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
05.05.1962

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