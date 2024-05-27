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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1130. Лилиенфельдт (Ней-Орловское), селение бывшее колонистов, при реке Б. Карамане, дворов 97, жителей 956, молитвенный дом, школа, лавка, 2 ветряных мельницы
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Лилиенфельд. Пос. Немцы. Лютер.5495Р. Б. Караман468 7713220280777807
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
44614Белопольесело51°22'с.ш.47°04'в.д.M-38-023
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63644422106с Белопольесело