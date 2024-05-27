село Белополье, Советский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Белополье

Советский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Нижне-Караманская волость
1130. Лилиенфельдт (Ней-Орловское), селение бывшее колонистов, при реке Б. Карамане, дворов 97, жителей 956, молитвенный дом, школа, лавка, 2 ветряных мельницы

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Новоузенский уезд, Нижне-Караманская волость
С. Лилиенфельд. Пос. Немцы. Лютер.5495Р. Б. Караман468 7713220280777807

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Советский район
44614Белопольесело51°22'с.ш.47°04'в.д.M-38-023

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Советский муниципальный район, Любимовское сельское поселение
63644422106с Белопольесело

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