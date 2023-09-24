Дрейн Евгения Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.02.1892 ст.
Сын: Дрейн Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Дрейн Григорий Алексеев
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Анна Дрейн Григорьевна
Отец ребёнка: Дрейн Григорий Алексеев
Рождение ребёнка
?.03.1907
Дочь: Дрейн Галина Григорьева
Отец ребёнка: Дрейн Григорий Алексеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дрейн Вера Григорьевна
Отец ребёнка: Дрейн Григорий Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно