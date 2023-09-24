Дрейн Евгения Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дрейн Евгения Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.02.1892 ст.

Сын: Дрейн Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Дрейн Григорий Алексеев

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Анна Дрейн Григорьевна

Отец ребёнка: Дрейн Григорий Алексеев

Рождение ребёнка
?.03.1907

Дочь: Дрейн Галина Григорьева

Отец ребёнка: Дрейн Григорий Алексеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дрейн Вера Григорьевна

Отец ребёнка: Дрейн Григорий Алексеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дрейн Григорий Алексеев

Смерть
Неизвестно
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