Овечкин Иван Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овечкин Иван Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НВ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

РГАДА. 214-5-261 Перепись 1689 (Поскочин), л. 1375 об., Беляковская слобода на реке Пышме Во дворе Ивашко Семенов сын Овечкин. Сказал: родился де он Важского уезду Тавренские волости в деревне Попкове... Показать все
Рождение ребёнка
1688

Сын: Овечкин Иван Иванов

Мать ребёнка: не указана

РГАДА. 214-5-261 Перепись 1689 (Поскочин), л. 1375 об., Беляковская слобода на реке Пышме Во дворе Ивашко Семенов сын Овечкин. Сказал: родился де он Важского уезду Тавренские волости в деревне Попкове... Показать все
Рождение ребёнка
1695

Сын: Овечкин Емельян Иванов

Мать ребёнка: не указана

Терсюкское, Шатровский муниципальный район, Курганская область
РГАДА. 214-1-1587. Перепись Тобольского уезда 1719, Терсяцкая слобода а в ней церковь Николая Чюдотворца, в деревне Устерсюцкой, Во дворе Емельян Иванов сын Овечкин сказался 24 лет, л.336 49 лет в 17... Показать все
Смерть
Неизвестно
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