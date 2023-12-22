Овечкин Иван Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Неизвестно
РГАДА. 214-5-261 Перепись 1689 (Поскочин), л. 1375 об., Беляковская слобода на реке Пышме Во дворе Ивашко Семенов сын Овечкин. Сказал: родился де он Важского уезду Тавренские волости в деревне Попкове... Показать все
Рождение ребёнка
1688
Сын: Овечкин Иван Иванов
РГАДА. 214-5-261 Перепись 1689 (Поскочин), л. 1375 об., Беляковская слобода на реке Пышме Во дворе Ивашко Семенов сын Овечкин. Сказал: родился де он Важского уезду Тавренские волости в деревне Попкове... Показать все
Рождение ребёнка
1695
Терсюкское, Шатровский муниципальный район, Курганская область
РГАДА. 214-1-1587. Перепись Тобольского уезда 1719, Терсяцкая слобода а в ней церковь Николая Чюдотворца, в деревне Устерсюцкой, Во дворе Емельян Иванов сын Овечкин сказался 24 лет, л.336 49 лет в 17... Показать все
Смерть
Неизвестно