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Овечкин Емельян Иванов

Место рождения

Терсюкское, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1695

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695

Отец: Овечкин Иван Семенов

Мать: не указана

Терсюкское, Шатровский муниципальный район, Курганская область
РГАДА. 214-1-1587. Перепись Тобольского уезда 1719, Терсяцкая слобода а в ней церковь Николая Чюдотворца, в деревне Устерсюцкой, Во дворе Емельян Иванов сын Овечкин сказался 24 лет, л.336 49 лет в 17... Показать все
Рождение ребёнка
1726

Сын: Овечкин Алексей Емельянов

Мать ребёнка: не указана

Терсюкское, Шатровский муниципальный район, Курганская область
22 года в 1748 г. РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Усть-Терсюцкая д., л. 462 об., 463
Рождение ребёнка
1733

Сын: Овечкин Филипп Емельянов

Мать ребёнка: не указана

Терсюкское, Шатровский муниципальный район, Курганская область
15 лет в 1748 г. РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Усть-Терсюцкая д., л. 462 об., 463
Рождение ребёнка
1740

Сын: Овечкин Захар Емельянов

Мать ребёнка: не указана

Терсюкское, Шатровский муниципальный район, Курганская область
8 лет в 1748 г. РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Усть-Терсюцкая д., л. 462 об., 463
Смерть
Неизвестно
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