Овечкин Емельян Иванов
Место рождения
Дата рождения1695
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1695
Отец: Овечкин Иван Семенов
РГАДА. 214-1-1587. Перепись Тобольского уезда 1719, Терсяцкая слобода а в ней церковь Николая Чюдотворца, в деревне Устерсюцкой, Во дворе Емельян Иванов сын Овечкин сказался 24 лет, л.336 49 лет в 17... Показать все
Рождение ребёнка
1726
Сын: Овечкин Алексей Емельянов
22 года в 1748 г. РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Усть-Терсюцкая д., л. 462 об., 463
Рождение ребёнка
1733
15 лет в 1748 г. РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Усть-Терсюцкая д., л. 462 об., 463
Рождение ребёнка
1740
8 лет в 1748 г. РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Усть-Терсюцкая д., л. 462 об., 463
Смерть
Неизвестно