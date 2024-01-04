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Овечкин Алексей Емельянов

Место рождения

Терсюкское, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Овечкин Емельян Иванов

Мать: не указана

Терсюкское, Шатровский муниципальный район, Курганская область
22 года в 1748 г. РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Усть-Терсюцкая д., л. 462 об., 463
Рождение ребёнка
1742

Сын: Овечкин Федор Алексеев

Мать ребёнка: не указана

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
59 лет в 1801 г., вдов Тобольск 156 15 1145 1801 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1748

Сын: Овечкин Федор Алексеев

Мать ребёнка: не указана

Терсюкское, Шатровский муниципальный район, Курганская область
1 мес. в 1748 г. РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Усть-Терсюцкая д., л. 462 об., 463
Рождение ребёнка
1750

Сын: Овечкин Иларион Алексеев

Мать ребёнка: не указана

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
51 год в 1801 г. Тобольск 156 15 1145 1801 МК+ИР Камышевское
Смерть
Неизвестно
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