Овечкин Алексей Емельянов
Место рождения
Дата рождения1726
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Овечкин Емельян Иванов
Мать: не указана
22 года в 1748 г. РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Усть-Терсюцкая д., л. 462 об., 463
Рождение ребёнка
1742
Мать ребёнка: не указана
59 лет в 1801 г., вдов Тобольск 156 15 1145 1801 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1748
Мать ребёнка: не указана
1 мес. в 1748 г. РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Усть-Терсюцкая д., л. 462 об., 463
Рождение ребёнка
1750
Мать ребёнка: не указана
51 год в 1801 г. Тобольск 156 15 1145 1801 МК+ИР Камышевское
Смерть
Неизвестно