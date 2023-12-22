Овечкин Иван Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1688
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1688
Отец: Овечкин Иван Семенов
РГАДА. 214-5-261 Перепись 1689 (Поскочин), л. 1375 об., Беляковская слобода на реке Пышме Во дворе Ивашко Семенов сын Овечкин. Сказал: родился де он Важского уезду Тавренские волости в деревне Попкове... Показать все
Смерть
Неизвестно