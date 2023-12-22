Овечкин Иван Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овечкин Иван Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1688

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688

Отец: Овечкин Иван Семенов

Мать: не указана

РГАДА. 214-5-261 Перепись 1689 (Поскочин), л. 1375 об., Беляковская слобода на реке Пышме Во дворе Ивашко Семенов сын Овечкин. Сказал: родился де он Важского уезду Тавренские волости в деревне Попкове... Показать все
Смерть
Неизвестно
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