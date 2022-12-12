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Агапова Варвара Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1847

Дата смерти

04.08.1917 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1870

Дочь: Ветлугина Ольга Гавриловна

Отец ребёнка: Агапов Гавриил Павлович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1872

Дочь: Агапова Матрона Гавриловна

Отец ребёнка: Агапов Гавриил Павлович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1877

Дочь: Агапова Екатерина Гавриловна

Отец ребёнка: Агапов Гавриил Павлович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1888 ст.

Дочь: Агапова Агрипина Гавриловна

Отец ребёнка: Агапов Гавриил Павлович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
4 метрические записи восприемник 1903,1904,1905 и1907 годах
Рождение ребёнка
08.04.1890 ст.

Дочь: Абальянина Зиновия Гавриловна

Отец ребёнка: Агапов Гавриил Павлович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Черноярский мещанин Федор Иванович Яковлев и Красноярская казачка Ульяна Яковлевна Агапова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-1 файл 22 номер 47
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агапов Гавриил Павлович

Смерть
04.08.1917 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
казачка, вдова Агапова Варвара Ивановна умерла в возрасте 70 лет от чахотки https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-96 файл 42 номер 95
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