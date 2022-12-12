Агапова Варвара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1847
Дата смерти04.08.1917 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1870
Дочь: Ветлугина Ольга Гавриловна
Отец ребёнка: Агапов Гавриил Павлович
Рождение ребёнка
Вычислено 1872
Дочь: Агапова Матрона Гавриловна
Отец ребёнка: Агапов Гавриил Павлович
Рождение ребёнка
Вычислено 1877
Дочь: Агапова Екатерина Гавриловна
Отец ребёнка: Агапов Гавриил Павлович
Рождение ребёнка
Около 1888 ст.
Дочь: Агапова Агрипина Гавриловна
Отец ребёнка: Агапов Гавриил Павлович
4 метрические записи восприемник 1903,1904,1905 и1907 годах
Рождение ребёнка
08.04.1890 ст.
Дочь: Абальянина Зиновия Гавриловна
Отец ребёнка: Агапов Гавриил Павлович
Восприемники: Черноярский мещанин Федор Иванович Яковлев и Красноярская казачка Ульяна Яковлевна Агапова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-1 файл 22 номер 47
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.08.1917 ст.
казачка, вдова Агапова Варвара Ивановна умерла в возрасте 70 лет от чахотки https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-96 файл 42 номер 95