Абальянина (Агапова) Зиновия Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абальянина (Агапова) Зиновия Гавриловна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

08.04.1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1890 ст.

Отец: Агапов Гавриил Павлович

Мать: Агапова Варвара Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Черноярский мещанин Федор Иванович Яковлев и Красноярская казачка Ульяна Яковлевна Агапова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-1 файл 22 номер 47
Бракосочетание
1908

Муж: Абальянин Александр Александрович

Рождение ребёнка
26.06.1909 ст.

Сын: Абальянин Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Абальянин Александр Александрович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: Красноярский казак Абальянин Александр Александрович Восприемники: Красноярские казаки Михаил Матвеевич Абальянин и Зиновия Гавриловна Агапова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-... Показать все
Смерть
Неизвестно
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