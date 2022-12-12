Абальянина (Агапова) Зиновия Гавриловна
Место рождения
Дата рождения08.04.1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
08.04.1890 ст.
Отец: Агапов Гавриил Павлович
Мать: Агапова Варвара Ивановна
Восприемники: Черноярский мещанин Федор Иванович Яковлев и Красноярская казачка Ульяна Яковлевна Агапова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-1 файл 22 номер 47
Бракосочетание
1908
Рождение ребёнка
26.06.1909 ст.
Сын: Абальянин Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Абальянин Александр Александрович
Отец: Красноярский казак Абальянин Александр Александрович Восприемники: Красноярские казаки Михаил Матвеевич Абальянин и Зиновия Гавриловна Агапова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-... Показать все
Смерть
Неизвестно