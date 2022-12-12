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Абальянин Анатолий Александрович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

26.06.1909 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1909 ст.

Отец: Абальянин Александр Александрович

Мать: Абальянина Зиновия Гавриловна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: Красноярский казак Абальянин Александр Александрович Восприемники: Красноярские казаки Михаил Матвеевич Абальянин и Зиновия Гавриловна Агапова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-... Показать все
Смерть
Неизвестно
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