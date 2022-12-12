Абальянин Анатолий Александрович
Место рождения
Дата рождения26.06.1909 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1909 ст.
Отец: Красноярский казак Абальянин Александр Александрович Восприемники: Красноярские казаки Михаил Матвеевич Абальянин и Зиновия Гавриловна Агапова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-... Показать все
Смерть
Неизвестно