Абальянин Александр Александрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1908
Рождение ребёнка
26.06.1909 ст.
Сын: Абальянин Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Абальянина (Агапова) Зиновия Гавриловна
Отец: Красноярский казак Абальянин Александр Александрович Восприемники: Красноярские казаки Михаил Матвеевич Абальянин и Зиновия Гавриловна Агапова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-... Показать все
Смерть
Неизвестно