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Абальянин Александр Александрович

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1890 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
1908

Жена: Абальянина (Агапова) Зиновия Гавриловна

Рождение ребёнка
26.06.1909 ст.

Сын: Абальянин Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Абальянина (Агапова) Зиновия Гавриловна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: Красноярский казак Абальянин Александр Александрович Восприемники: Красноярские казаки Михаил Матвеевич Абальянин и Зиновия Гавриловна Агапова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-... Показать все
Смерть
Неизвестно

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