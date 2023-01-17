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Агапова Екатерина Гавриловна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1845 г.р.

Мать

Вычислено 1847 г.р.

Муж

Вычислено 1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1877

Отец: Агапов Гавриил Павлович

Мать: Агапова Варвара Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
05.02.1897 ст.

Муж: Мещеряков Николай Васильевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Красноярский мещанин Николай Васильевич Мещеряков - 23 года Невеста: казачка Красноярской станицы Екатерина Гавриловна Агапова - 19 лет Поручители: Красноярские мещане Федор Яковлевич Шведов, И... Показать все
Смерть
Неизвестно
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