Агапова Екатерина Гавриловна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1877
Отец: Агапов Гавриил Павлович
Мать: Агапова Варвара Ивановна
Бракосочетание
05.02.1897 ст.
Жених: Красноярский мещанин Николай Васильевич Мещеряков - 23 года Невеста: казачка Красноярской станицы Екатерина Гавриловна Агапова - 19 лет Поручители: Красноярские мещане Федор Яковлевич Шведов, И... Показать все
Смерть
Неизвестно