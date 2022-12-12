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Мещеряков Николай Васильевич

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
05.02.1897 ст.

Жена: Агапова Екатерина Гавриловна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Красноярский мещанин Николай Васильевич Мещеряков - 23 года Невеста: казачка Красноярской станицы Екатерина Гавриловна Агапова - 19 лет Поручители: Красноярские мещане Федор Яковлевич Шведов, И... Показать все
Смерть
Неизвестно
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