Мещеряков Николай Васильевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1897 ст.
Жених: Красноярский мещанин Николай Васильевич Мещеряков - 23 года Невеста: казачка Красноярской станицы Екатерина Гавриловна Агапова - 19 лет Поручители: Красноярские мещане Федор Яковлевич Шведов, И... Показать все
Смерть
Неизвестно