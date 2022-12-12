Ветлугина (Агапова) Ольга Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ветлугина (Агапова) Ольга Гавриловна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1870

Отец: Агапов Гавриил Павлович

Мать: Агапова Варвара Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
26.01.1890 ст.

Муж: Ветлугин Патрикий Васильевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Поручители: Красноярские казаки Семен Петрович Белянин, Иван Петрович Маклецов, Андрей Ильич Епанешников и Красноярский мещанин Михаил Лаврентьевич Ганюшкин https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-... Показать все
Рождение ребёнка
09.03.1894 ст.

Дочь: Ветлугина Александра Патрикиевна

Отец ребёнка: Ветлугин Патрикий Васильевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярский купец Николай Алексеевич Ветлугин и казачка Матрона Гавриловна Агапова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-14 файл 14 номер 34
Рождение ребёнка
09.05.1903 ст.

Дочь: Ветлугина Елена Патрикиевна

Отец ребёнка: Ветлугин Патрикий Васильевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярский мещанин Петр Николаевич Ветлугин и красноярская казачка девица Агриппина Гавриловна Агапова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-43 файл 27 номер 68
Рождение ребёнка
03.11.1905 ст.

Сын: Ветлугин Михаил Патрикиевич

Отец ребёнка: Ветлугин Патрикий Васильевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярский мещанин Михаил Николаевич Ветлугин и Красноярская казачка Агриппина Гавриловна Агапова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-51 файл 80 номер 166
Смерть
Неизвестно
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