Ветлугина (Агапова) Ольга Гавриловна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1870
Отец: Агапов Гавриил Павлович
Мать: Агапова Варвара Ивановна
Бракосочетание
26.01.1890 ст.
Поручители: Красноярские казаки Семен Петрович Белянин, Иван Петрович Маклецов, Андрей Ильич Епанешников и Красноярский мещанин Михаил Лаврентьевич Ганюшкин https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-... Показать все
Рождение ребёнка
09.03.1894 ст.
Дочь: Ветлугина Александра Патрикиевна
Отец ребёнка: Ветлугин Патрикий Васильевич
Восприемники: Красноярский купец Николай Алексеевич Ветлугин и казачка Матрона Гавриловна Агапова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-14 файл 14 номер 34
Рождение ребёнка
09.05.1903 ст.
Дочь: Ветлугина Елена Патрикиевна
Отец ребёнка: Ветлугин Патрикий Васильевич
Восприемники: Красноярский мещанин Петр Николаевич Ветлугин и красноярская казачка девица Агриппина Гавриловна Агапова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-43 файл 27 номер 68
Рождение ребёнка
03.11.1905 ст.
Сын: Ветлугин Михаил Патрикиевич
Отец ребёнка: Ветлугин Патрикий Васильевич
Восприемники: Красноярский мещанин Михаил Николаевич Ветлугин и Красноярская казачка Агриппина Гавриловна Агапова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-51 файл 80 номер 166
Смерть
Неизвестно