Ковалёва (Алещенкова) Александра Александровна 06.06.1906 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ковалёва (Алещенкова) Александра Александровна

Автор
НО
Осипова Н.

женский, родилась 06.06.1906, Сукино, Невельский муниципальный район, Псковская область

умерла 19.06.1989, Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область

Отец
Алещенков Александр МихайловичНеизвестно г.р.
Мать
Алещенкова (Жалейкина) Анастасия ГригорьевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Ковалёв Григорий Федорович1896 г.р.
Дети
Иванова (Ковалева) Екатерина Григорьевна03.04.1935 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1906

Отец: Алещенков Александр Михайлович

Мать: Алещенкова (Жалейкина) Анастасия Григорьевна

Сукино, Невельский муниципальный район, Псковская область

Место жительства
Неизвестно
Сукино, Невельский муниципальный район, Псковская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковалёв Григорий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковалёв Григорий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковалёв Григорий Федорович

Бракосочетание
1924

Муж: Ковалёв Григорий Федорович

Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область

Свидетельство о заключении брака (запись восстановлена) I-ДО №360509, дата выдачи 20.04.1982. Запись в книге регистрации актов о заключении брака № 55в-22, 20.04.1982.

Рождение ребёнка
20.03.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковалёв Григорий Федорович

Рождение ребёнка
03.04.1935

Дочь: Иванова (Ковалева) Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Ковалёв Григорий Федорович

Сукино, Невельский муниципальный район, Псковская область

Смерть
19.06.1989
Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область

Дата внесения записи в книгу регистрации актов о смерти: 20.06.1989г. Запись №125 Причина смерти: кардиосклероз, недостаточность кровообращения 3 степени. Номер свид-ва о смерти: I-ДО №493990

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