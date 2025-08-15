Ковалёва (Алещенкова) Александра Александровна
женский, родилась 06.06.1906, Сукино, Невельский муниципальный район, Псковская область
умерла 19.06.1989, Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область
ОтецАлещенков Александр МихайловичНеизвестно г.р.
МатьАлещенкова (Жалейкина) Анастасия ГригорьевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Ковалёв Григорий Федорович1896 г.р.
Дети
Иванова (Ковалева) Екатерина Григорьевна03.04.1935 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1906
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
1924
Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.03.1925
Рождение ребёнка
03.04.1935
Дочь: Иванова (Ковалева) Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Ковалёв Григорий Федорович
Смерть
19.06.1989
Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область