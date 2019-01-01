деревня Сукино, деревня Сукино, Невельский муниципальный район, Псковская область (на 2019) — Familio

Сукино

Невельский муниципальный район, Псковская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Невельский уезд, Еменецкая волость
43СукинодеревняколодецЕменецкого, православногоПозноевскому сельскому обществу18

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Псковская область, Невельский район
439453Сукинодеревня55°57'с.ш.29°53'в.д.N-35-012

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Псковская область, Невельский муниципальный район, Сельское поселение Плисская волость
58620440516д Сукинодеревня
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