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Ковалёв Григорий Федорович

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Место рождения

Рожново, Невельский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1896

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1906 г.р.

Дети

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1935 г.р.
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Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Ковалёв Фёдор

Мать: не указана

Рожново, Невельский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковалёва Александра Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ковалёва Александра Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ковалёва Александра Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ковалёва Александра Александровна

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ковалёва Александра Александровна

Рождение ребёнка
03.04.1935

Дочь: Иванова Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: Ковалёва Александра Александровна

Смерть
1979
Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область

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