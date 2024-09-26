Ковалёв Григорий Федорович
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смерти1979
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Ковалёв Фёдор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
03.04.1935
Дочь: Иванова Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: Ковалёва Александра Александровна
Смерть
1979
Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область