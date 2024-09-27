Алещенков Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алещенков Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.06.1906

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Желейкина Анастасия Григорьевна

Сукино, Невельский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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