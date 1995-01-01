Чекалкин Владимир Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекалкин Владимир Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чекалкин Пётр Евлентьевич

Мать: Чекалкина Екатерина Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлия Владимировна

Мать ребёнка: Эмилия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Эмилия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чекалкин Леонид Владимирович

Мать ребёнка: Эмилия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эмилия

Место жительства
Неизвестно
Смерть
1995
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