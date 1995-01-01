Чекалкин Владимир Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1995
ПолМужской
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлия Владимировна
Мать ребёнка: Эмилия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Эмилия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чекалкин Леонид Владимирович
Мать ребёнка: Эмилия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Эмилия
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1995