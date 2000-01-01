Чекалкина Екатерина Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1953.?.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пальмира Петровна
Отец ребёнка: Чекалкин Пётр Евлентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чекалкин Владимир Петрович
Отец ребёнка: Чекалкин Пётр Евлентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чекалкин Владимир Петрович
Отец ребёнка: Чекалкин Пётр Евлентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1953.?.1958