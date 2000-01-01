Чекалкин Пётр Евлентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекалкин Пётр Евлентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1970

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чекалкин Евлентий Васильевич

Мать: Чекалкина Олёна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пальмира Петровна

Мать ребёнка: Чекалкина Екатерина Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чекалкин Владимир Петрович

Мать ребёнка: Чекалкина Екатерина Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чекалкин Владимир Петрович

Мать ребёнка: Чекалкина Екатерина Савельевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чекалкина Екатерина Савельевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
1970
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