Чекалкин Пётр Евлентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1970
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пальмира Петровна
Мать ребёнка: Чекалкина Екатерина Савельевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чекалкин Владимир Петрович
Мать ребёнка: Чекалкина Екатерина Савельевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чекалкин Владимир Петрович
Мать ребёнка: Чекалкина Екатерина Савельевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1970