Лихацкий Александр Васильевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛихацкий Александр Васильевич

Лихацкий Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

Жена

1935 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лихацкий Василий Михайлович

Мать: Лихацкая Гася

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лихацкая Галина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лихацкая Галина Ивановна

Рождение ребёнка
29.04.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лихацкая Галина Ивановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.