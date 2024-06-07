Лихацкая Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.05.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лихацкий Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г. Котовск, Украина
Рождение ребёнка
29.04.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лихацкий Александр Васильевич
Смерть
Неизвестно