Лихацкая Галина Ивановна ?.05.1935 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лихацкая Галина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.05.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лихацкий Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лихацкий Александр Васильевич

Место жительства
Неизвестно
г. Котовск, Украина
Рождение ребёнка
29.04.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лихацкий Александр Васильевич

Смерть
Неизвестно

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