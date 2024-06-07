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Лихацкая Гася

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лихацкий Иван Васильевич

Отец ребёнка: Лихацкий Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лихацкий Александр Васильевич

Отец ребёнка: Лихацкий Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лихацкий Леонтий Васильевич

Отец ребёнка: Лихацкий Василий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лихацкий Василий Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Бочмановка, Одеська область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Лихацкий Константин Васильевич

Отец ребёнка: Лихацкий Василий Михайлович

Рождение ребёнка
28.04.1928

Сын: Лихацкий Николай Васильевич

Отец ребёнка: Лихацкий Василий Михайлович

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