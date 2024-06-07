Лихацкая Гася
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лихацкий Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лихацкий Александр Васильевич
Отец ребёнка: Лихацкий Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лихацкий Леонтий Васильевич
Отец ребёнка: Лихацкий Василий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бочмановка, Одеська область
Рождение ребёнка
1926
Сын: Лихацкий Константин Васильевич
Отец ребёнка: Лихацкий Василий Михайлович
Рождение ребёнка
28.04.1928
Сын: Лихацкий Николай Васильевич
Отец ребёнка: Лихацкий Василий Михайлович