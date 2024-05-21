Яков Иванов
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Наталья Кондратова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Яковлева
Мать ребёнка: Наталья Кондратова
Рождение ребёнка
23.09.1894 ст.
Сын: Ананьев Иван Яковлев
Мать ребёнка: Наталья Кондратова
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GFT-RB5?i=237&cc=1921824
Рождение ребёнка
06.12.1904 ст.
Сын: Николай Яковлев
Мать ребёнка: Наталья Кондратова
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GFB-X16?i=340&cc=1921824
Смерть
Неизвестно