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Яков Иванов

Место рождения

Тредубье, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Тредубье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ананьев Степан Яковлев

Мать ребёнка: Наталья Кондратова

Тредубье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Яковлева

Мать ребёнка: Наталья Кондратова

Тредубье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.09.1894 ст.

Сын: Ананьев Иван Яковлев

Мать ребёнка: Наталья Кондратова

Тредубье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GFT-RB5?i=237&cc=1921824
Рождение ребёнка
06.12.1904 ст.

Сын: Николай Яковлев

Мать ребёнка: Наталья Кондратова

Тредубье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GFB-X16?i=340&cc=1921824
Смерть
Неизвестно

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