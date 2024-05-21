Ананьев Иван Яковлев
Место рождения
Дата рождения23.09.1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1894 ст.
Отец: Яков Иванов
Мать: Наталья Кондратова
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GFT-RB5?i=237&cc=1921824
Бракосочетание
10.02.1913 ст.
Троицкое, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTW5-7LT?i=442&cc=1921824
Рождение ребёнка
18.05.1915 ст.
Мать ребёнка: (Щуренкова) Анастасия Васильева
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TW5-7MV?i=510&cc=1921824 Восприемники: той же д. кр. Иван Матвеев и кр. Мария Яковлева
Смерть
Неизвестно