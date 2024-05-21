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Ананьев Иван Яковлев

Место рождения

Тредубье, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

23.09.1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1894 ст.

Отец: Яков Иванов

Мать: Наталья Кондратова

Тредубье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GFT-RB5?i=237&cc=1921824
Бракосочетание
10.02.1913 ст.

Жена: (Щуренкова) Анастасия Васильева

Троицкое, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTW5-7LT?i=442&cc=1921824
Рождение ребёнка
18.05.1915 ст.

Сын: Ананьев Сергей Иванович

Мать ребёнка: (Щуренкова) Анастасия Васильева

Тредубье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TW5-7MV?i=510&cc=1921824 Восприемники: той же д. кр. Иван Матвеев и кр. Мария Яковлева
Смерть
Неизвестно

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