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Ананьев Степан Яковлев

Место рождения

Тредубье, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яков Иванов

Мать: Наталья Кондратова

Тредубье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.03.1916 ст.

Дочь: Лидия Степановна

Мать ребёнка: Евдокия Филиппова

Тредубье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTW5-7QZ?i=544&cc=1921824
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Филиппова

Смерть
Неизвестно
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