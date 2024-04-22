Ананьев Степан Яковлев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яков Иванов
Мать: Наталья Кондратова
Рождение ребёнка
23.03.1916 ст.
Дочь: Лидия Степановна
Мать ребёнка: Евдокия Филиппова
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTW5-7QZ?i=544&cc=1921824
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Филиппова
Смерть
Неизвестно