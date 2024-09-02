Елена Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1758
Дата смертиПосле 1815
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1777 ст.
Муж: Трофим Иванов
Рождение ребёнка
17.07.1781 ст.
Дочь: Марья Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Иванов
Рождение ребёнка
24.07.1784 ст.
Сын: Сила Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Иванов
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Домна Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Иванов
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Савва Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Иванов
Рождение ребёнка
01.11.1791 ст.
Сын: Михаил Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Иванов
Рождение ребёнка
10.02.1795 ст.
Отец ребёнка: Трофим Иванов
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Ефим Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Иванов
Смерть
После 1815