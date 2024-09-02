Елена Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

После 1815

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1742 г.р.

Дети

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.11.1777 ст.

Муж: Трофим Иванов

Рождение ребёнка
17.07.1781 ст.

Дочь: Марья Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Иванов

Рождение ребёнка
24.07.1784 ст.

Сын: Сила Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Иванов

Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Домна Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Иванов

Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Савва Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Иванов

Рождение ребёнка
01.11.1791 ст.

Сын: Михаил Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Иванов

Рождение ребёнка
10.02.1795 ст.

Сын: Смирнов Федор Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Иванов

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Ефим Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Иванов

Смерть
После 1815

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