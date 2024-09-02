Савва Трофимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
Дата смерти?.04.1824 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: Трофим Иванов
Мать: Елена Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Иванова
Рождение ребёнка
08.01.1824 ст.
Сын: Алексей Саввин
Мать ребёнка: Дарья Иванова
ЦГИА СПб. ф.19 оп.111 д.399 лист 37 Восприемник – Лугского духовного правления губернский секретарь Иван Сергеев
Смерть
?.04.1824 ст.
ЦГИА СПб. ф.19 оп.111 д.399 лист 40(об), день не указан (чахотка)