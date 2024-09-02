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Савва Трофимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

?.04.1824 ст.

Пол

Мужской

Отец

1742 г.р.

Мать

Около 1758 г.р.

Жена

Около 1799 г.р.

Дети

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Трофим Иванов

Мать: Елена Павлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Иванова

Рождение ребёнка
08.01.1824 ст.

Сын: Алексей Саввин

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Заозерье, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
ЦГИА СПб. ф.19 оп.111 д.399 лист 37 Восприемник – Лугского духовного правления губернский секретарь Иван Сергеев
Смерть
?.04.1824 ст.
Заозерье, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
ЦГИА СПб. ф.19 оп.111 д.399 лист 40(об), день не указан (чахотка)

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