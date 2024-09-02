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Сила Трофимов

Место рождения

выставка Гагрино, Хмерский погост

Дата рождения

24.07.1784 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1742 г.р.

Мать

Около 1758 г.р.

Жена

Около 1786 г.р.

Дети

Около 1804 г.р.
Около 1806 г.р.
Около 1809 г.р.
Около 1811 г.р.
1815 г.р.

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1784 ст.

Отец: Трофим Иванов

Мать: Елена Павлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стефанида Игнатьева

Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Надежда Силина

Мать ребёнка: Стефанида Игнатьева

Из ИР Гагрино 1814
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Марфа Силина

Мать ребёнка: Стефанида Игнатьева

Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Агафья Силина

Мать ребёнка: Стефанида Игнатьева

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Иван Силин

Мать ребёнка: Стефанида Игнатьева

Рождение ребёнка
?.08.1815 ст.

Сын: Александр Силин

Мать ребёнка: Стефанида Игнатьева

Смерть
Неизвестно

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