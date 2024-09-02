Сила Трофимов
Место рождениявыставка Гагрино, Хмерский погост
Дата рождения24.07.1784 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1784 ст.
Отец: Трофим Иванов
Мать: Елена Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стефанида Игнатьева
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Надежда Силина
Мать ребёнка: Стефанида Игнатьева
Из ИР Гагрино 1814
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Марфа Силина
Мать ребёнка: Стефанида Игнатьева
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Агафья Силина
Мать ребёнка: Стефанида Игнатьева
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Иван Силин
Мать ребёнка: Стефанида Игнатьева
Рождение ребёнка
?.08.1815 ст.
Сын: Александр Силин
Мать ребёнка: Стефанида Игнатьева
Смерть
Неизвестно