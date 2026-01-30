Козина (Лизунова) Наталья Викторовна 07.08.1963 — найти родственников по фамилии на Familio

Козина (Лизунова) Наталья Викторовна

Автор
ВС
Смирнова В.

женский, родилась 07.08.1963, Кирзять, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Лизунов Виктор Александрович14.10.1930 г.р.
Мать
Лизунова (Гаранина) Татьяна Алексеевна13.01.1931 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1963

Отец: Лизунов Виктор Александрович

Мать: Лизунова (Гаранина) Татьяна Алексеевна

Кирзять, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
08.12.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козин Виктор Александрович

Кирзять, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
04.05.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козин Виктор Александрович

Кирзять, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

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