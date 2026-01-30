Козина (Лизунова) Наталья Викторовна
женский, родилась 07.08.1963, Кирзять, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецЛизунов Виктор Александрович14.10.1930 г.р.
МатьЛизунова (Гаранина) Татьяна Алексеевна13.01.1931 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
07.08.1963
Рождение ребёнка
08.12.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козин Виктор Александрович
Рождение ребёнка
04.05.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козин Виктор Александрович