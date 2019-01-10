Козин Виктор
Место рожденияРоссия
Дата рождения01.05.1957
Дата смерти10.01.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1957
Отец: Козин Александр
Рождение ребёнка
08.12.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.05.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
10.01.2019
Центральная усадьба совхоза "Сурский", Сурский район, Ульяновская область
Причина смерти: Диабет | Кладбище рядом с Сурским СВХ