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Козин Виктор

Место рождения

Россия

Дата рождения

01.05.1957

Дата смерти

10.01.2019

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1909 г.р.

Дети

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Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1957

Отец: Козин Александр

Мать: Козина (Миронова) Наталья

Рождение ребёнка
08.12.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.05.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
10.01.2019
Центральная усадьба совхоза "Сурский", Сурский район, Ульяновская область
Причина смерти: Диабет | Кладбище рядом с Сурским СВХ

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