Лизунов Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1930
Дата смерти29.05.1980
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1930
Отец: Лизунов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.05.1952
Рождение ребёнка
23.02.1954
Сын: Лизунов Вениамин
Мать ребёнка: Лизунова (Гаранина) Татьяна
Рождение ребёнка
24.05.1959
Сын: Лизунов Александр
Мать ребёнка: Лизунова (Гаранина) Татьяна
Рождение ребёнка
16.06.1962
Рождение ребёнка
07.08.1963
Смерть
29.05.1980