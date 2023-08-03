Лизунов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лизунов Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1930

Дата смерти

29.05.1980

Пол

Мужской

Отец

Мать

Между 1907 и 1907 г.р.

Жена

1931 г.р.

Дети

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1954 г.р.
1959 г.р.
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Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1930

Отец: Лизунов Александр

Мать: Лизунова (Козлова) Антонина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лизунова (Гаранина) Татьяна

Рождение ребёнка
01.05.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лизунова (Гаранина) Татьяна

Рождение ребёнка
23.02.1954

Сын: Лизунов Вениамин

Мать ребёнка: Лизунова (Гаранина) Татьяна

Рождение ребёнка
24.05.1959

Сын: Лизунов Александр

Мать ребёнка: Лизунова (Гаранина) Татьяна

Рождение ребёнка
16.06.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лизунова (Гаранина) Татьяна

Рождение ребёнка
07.08.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лизунова (Гаранина) Татьяна

Смерть
29.05.1980

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