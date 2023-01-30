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Суконщикова Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817 ст.

Дата смерти

14.03.1891 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суконщиков Дмитрий Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1845 ст.

Дочь: (Суконщикова) Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Суконщиков Дмитрий Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1848 ст.

Дочь: (Суконщикова) Елизавета Дмитриевна

Отец ребёнка: Суконщиков Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
22.12.1855 ст.

Дочь: (Суконщикова) Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Суконщиков Дмитрий Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
14.03.1891 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Причина смерти: от старости

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