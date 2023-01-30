Суконщикова Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817 ст.
Дата смерти14.03.1891 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845 ст.
Дочь: (Суконщикова) Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Суконщиков Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
1848 ст.
Дочь: (Суконщикова) Елизавета Дмитриевна
Отец ребёнка: Суконщиков Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
22.12.1855 ст.
Дочь: (Суконщикова) Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Суконщиков Дмитрий Николаевич
Смерть
14.03.1891 ст.
Причина смерти: от старости