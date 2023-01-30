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Суконщиков Дмитрий Николаевич

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

03.05.1813 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1813 ст.

Отец: Суконщиков Николай Иванович

Мать: Суконщикова (Санникова) Елизавета Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суконщикова Елена Ивановна

Крещение
05.05.1813 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1845 ст.

Дочь: (Суконщикова) Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Суконщикова Елена Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1848 ст.

Дочь: (Суконщикова) Елизавета Дмитриевна

Мать ребёнка: Суконщикова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
22.12.1855 ст.

Дочь: (Суконщикова) Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Суконщикова Елена Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область

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