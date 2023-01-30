Суконщиков Дмитрий Николаевич
Место рождения
Дата рождения03.05.1813 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1813 ст.
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
05.05.1813 ст.
Рождение ребёнка
1845 ст.
Дочь: (Суконщикова) Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Суконщикова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
1848 ст.
Дочь: (Суконщикова) Елизавета Дмитриевна
Мать ребёнка: Суконщикова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
22.12.1855 ст.
Дочь: (Суконщикова) Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Суконщикова Елена Ивановна
Смерть
Неизвестно