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Козлов Андрей Прохорович

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Место рождения

Ковшово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Козлов Прохор Андреевич

Мать: Козлова Анастасия Степановна

Ковшово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Козлов Павел Андреевич

Мать ребёнка: Козлова Павла Александровна

Ковшово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Козлов Александр Андреевич

Мать ребёнка: Козлова Павла Александровна

Ковшово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Козлов Африкан Андреевич

Мать ребёнка: Козлова Павла Александровна

Ковшово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Павла Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Козлова Павла Александровна

Ковшово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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