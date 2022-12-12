Козлов Андрей Прохорович
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Козлова Павла Александровна
Рождение ребёнка
1883
Сын: Козлов Александр Андреевич
Мать ребёнка: Козлова Павла Александровна
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: Козлова Павла Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Козлова Павла Александровна
Смерть
Неизвестно