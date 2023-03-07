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Козлов Александр Андреевич

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Место рождения

Ковшово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Козлов Андрей Прохорович

Мать: Козлова Павла Александровна

Ковшово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
25.01.1919 ст.

Жена: Козлова Анастасия Михайловна

Ковшово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Поручители: по жениху - крестьянский сын деревни Захарьино Павел Онисифоров Голубев и крестьянин деревни Ковшово Павел Андреев Козлов; по невесте - крестьянин Вепревской волости деревни Косякова Алекс... Показать все
Смерть
Неизвестно
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