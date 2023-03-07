Козлов Александр Андреевич
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Бракосочетание
25.01.1919 ст.
Поручители: по жениху - крестьянский сын деревни Захарьино Павел Онисифоров Голубев и крестьянин деревни Ковшово Павел Андреев Козлов; по невесте - крестьянин Вепревской волости деревни Косякова Алекс... Показать все
Смерть
Неизвестно