Козлова Анастасия Михайловна
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1919 ст.
Ковшово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Поручители: по жениху - крестьянский сын деревни Захарьино Павел Онисифоров Голубев и крестьянин деревни Ковшово Павел Андреев Козлов; по невесте - крестьянин Вепревской волости деревни Косякова Алекс... Показать все
Смерть
Неизвестно