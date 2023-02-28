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Козлова Анастасия Михайловна

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Место рождения

Никифорово, Сычевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Никифорово, Сычевская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
25.01.1919 ст.

Муж: Козлов Александр Андреевич

Ковшово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Поручители: по жениху - крестьянский сын деревни Захарьино Павел Онисифоров Голубев и крестьянин деревни Ковшово Павел Андреев Козлов; по невесте - крестьянин Вепревской волости деревни Косякова Алекс... Показать все
Смерть
Неизвестно
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