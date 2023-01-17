Козлова Павла Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Павла Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Козлов Павел Андреевич

Отец ребёнка: Козлов Андрей Прохорович

Ковшово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Козлов Александр Андреевич

Отец ребёнка: Козлов Андрей Прохорович

Ковшово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Козлов Африкан Андреевич

Отец ребёнка: Козлов Андрей Прохорович

Ковшово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Козлов Андрей Прохорович

Ковшово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Андрей Прохорович

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