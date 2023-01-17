Козлова Павла Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Козлов Андрей Прохорович
Рождение ребёнка
1883
Сын: Козлов Александр Андреевич
Отец ребёнка: Козлов Андрей Прохорович
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Козлов Андрей Прохорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Козлов Андрей Прохорович
Бракосочетание
Неизвестно