Мацилецкий Степан (Стефан) Иванович
Место рожденияС.Ксендзовка,Балтский уезд,Херсонская губерния
Дата рождения22.07.1905 ст.
Дата смерти05.10.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1905 ст.
С.Ксендзовка,Балтский уезд,Херсонская губерния
Бракосочетание
24.03.1926
Рождение ребёнка
26.12.1926
Сын: Мацилецкий Николай Степанович
Мать ребёнка: Мацилецкая Евгения Терентьевна
Смерть
05.10.1981