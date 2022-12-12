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Мацилецкий Степан (Стефан) Иванович

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Место рождения

С.Ксендзовка,Балтский уезд,Херсонская губерния

Дата рождения

22.07.1905 ст.

Дата смерти

05.10.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1905 ст.

Отец: Мацилецкий Иван Иосифов. Иванов

Мать: Мацилецкая Мария Павловна

С.Ксендзовка,Балтский уезд,Херсонская губерния
Бракосочетание
24.03.1926

Жена: Мацилецкая Евгения Терентьевна

Первомайск, Миколаївська область
Рождение ребёнка
26.12.1926

Сын: Мацилецкий Николай Степанович

Мать ребёнка: Мацилецкая Евгения Терентьевна

Первомайск, Миколаївська область
Смерть
05.10.1981
Первомайск, Миколаївська область
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