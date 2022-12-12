Мацилецкая (Солтановская) Мария Павловна
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смерти09.10.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.07.1905 ст.
Сын: Мацилецкий Степан Иванович
Отец ребёнка: Мацилецкий Иван Иосифов. Иванов
С.Ксендзовка,Балтский уезд,Херсонская губерния
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Егорова Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Мацилецкий Иван Иосифов. Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.10.1970