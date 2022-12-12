Мацилецкая (Солтановская) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мацилецкая (Солтановская) Мария Павловна

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Место рождения

Борщи, Одеська область

Дата рождения

1888

Дата смерти

09.10.1970

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Борщи, Одеська область
Рождение ребёнка
22.07.1905 ст.

Сын: Мацилецкий Степан Иванович

Отец ребёнка: Мацилецкий Иван Иосифов. Иванов

С.Ксендзовка,Балтский уезд,Херсонская губерния
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Егорова Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Мацилецкий Иван Иосифов. Иванов

Подольск, Одеська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мацилецкий Иван Иосифов. Иванов

Смерть
09.10.1970
Подольск, Одеська область
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