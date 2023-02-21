Мацилецкий (Макиевский) Иван (Исаак) Иосифов. Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мацилецкий (Макиевский) Иван (Исаак) Иосифов. Иванов

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Место рождения

Чернянская волость,Балтский уезд,Херсонская губерния

Дата рождения

31.05.1874 ст.

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1874 ст.

Отец: Макиевский Иван Семенов

Мать: Зиновия Иванова

Чернянская волость,Балтский уезд,Херсонская губерния
Рождение ребёнка
22.07.1905 ст.

Сын: Мацилецкий Степан Иванович

Мать ребёнка: Мацилецкая Мария Павловна

С.Ксендзовка,Балтский уезд,Херсонская губерния
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Егорова Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Мацилецкая Мария Павловна

Подольск, Одеська область
Рождение ребёнка
Около 1917

Дочь: Мацилецкая Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Любомирка, Одеська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мацилецкий Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Любомирка, Одеська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мацилецкая Мария Павловна

Смерть
1972
Подольск, Одеська область
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