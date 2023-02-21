Мацилецкий (Макиевский) Иван (Исаак) Иосифов. Иванов
Место рожденияЧернянская волость,Балтский уезд,Херсонская губерния
Дата рождения31.05.1874 ст.
Дата смерти1972
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1874 ст.
Отец: Макиевский Иван Семенов
Мать: Зиновия Иванова
Чернянская волость,Балтский уезд,Херсонская губерния
Рождение ребёнка
22.07.1905 ст.
Сын: Мацилецкий Степан Иванович
Мать ребёнка: Мацилецкая Мария Павловна
С.Ксендзовка,Балтский уезд,Херсонская губерния
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Егорова Евгения Ивановна
Мать ребёнка: Мацилецкая Мария Павловна
Рождение ребёнка
Около 1917
Дочь: Мацилецкая Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мацилецкий Василий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1972