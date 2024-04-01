- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
• Показать все
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
• Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1055Бырзулово (Бирзолово), с. вл.при рч. Ягорлыке.535346195214Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
260. Любомирка, село бывшее государственное, при реке Сухом Ягорлыке, дворов 200, жителей 827, 2 церкви православных, школа, питейный дом, 3 лавки
Список населённых мест Подольской губернии 1905 года
НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Любомирка33714812311
Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года
НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
село Бирзула с хутором Вистерничани (сельское общество)791173021503880
поселок Бирзула (сельское общество)1116226523564621
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-17143Любомиркаселоцентр сільської радир-н Подільськийсільрада Любомирська