село Любомирка, село Любомирка, Одеська область (на 2018) — Familio

Любомирка

Одеська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Ананьевский уезд
1055Бырзулово (Бирзолово), с. вл.при рч. Ягорлыке.535346195214Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Подольская губерния, Балтский уезд, Нестоитская волость
260. Любомирка, село бывшее государственное, при реке Сухом Ягорлыке, дворов 200, жителей 827, 2 церкви православных, школа, питейный дом, 3 лавки

Список населённых мест Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Балтский уезд, Нестоитская волость
Любомирка33714812311

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Ананьевский уезд, Бирзуловская волость
село Бирзула с хутором Вистерничани (сельское общество)791173021503880
поселок Бирзула (сельское общество)1116226523564621

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Одеська область
А-17143Любомиркаселоцентр сільської радир-н Подільськийсільрада Любомирська
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