Самылова Фёкла Ларионовна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1714 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1714 ст.
Отец: Самылов Ларион Ларионович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1724 ст.
Дочь: Видякина Фёкла Григорьевна
Отец ребёнка: Видякин Григорий Леонтьевич
д. Дресва, д. Фадея Носкова (Спенцинский оброчный стан, Подгородная волость; г. Киров)
Рождение ребёнка
Вычислено 1726 ст.
Отец ребёнка: Видякин Григорий Леонтьевич
д. Дресва, д. Фадея Носкова (Спенцинский оброчный стан, Подгородная волость; г. Киров)
Рождение ребёнка
Вычислено 1729 ст.
Дочь: Видякина Васса Григорьевна
Отец ребёнка: Видякин Григорий Леонтьевич
д. Дресва, д. Фадея Носкова (Спенцинский оброчный стан, Подгородная волость; г. Киров)
Рождение ребёнка
Вычислено 1732 ст.
Отец ребёнка: Видякин Григорий Леонтьевич
д. Дресва, д. Фадея Носкова (Спенцинский оброчный стан, Подгородная волость; г. Киров)
Рождение ребёнка
Вычислено 1739 ст.
Дочь: Видякина Матрона Григорьевна
Отец ребёнка: Видякин Григорий Леонтьевич
д. Дресва, д. Фадея Носкова (Спенцинский оброчный стан, Подгородная волость; г. Киров)
Рождение ребёнка
Вычислено 1743 ст.
Отец ребёнка: Видякин Григорий Леонтьевич
д. Дресва, д. Фадея Носкова (Спенцинский оброчный стан, Подгородная волость; г. Киров)
Рождение ребёнка
Вычислено 1749 ст.
Дочь: Видякина Ксения Григорьевна
Отец ребёнка: Видякин Григорий Леонтьевич
д. Дресва, д. Фадея Носкова (Спенцинский оброчный стан, Подгородная волость; г. Киров)
Рождение ребёнка
Вычислено 1754 ст.
Дочь: Видякина Васса Григорьевна
Отец ребёнка: Видякин Григорий Леонтьевич
д. Дресва, д. Фадея Носкова (Спенцинский оброчный стан, Подгородная волость; г. Киров)
Рождение ребёнка
Вычислено 1758 ст.
Сын: Видякин Трофим Григорьевич
Отец ребёнка: Видякин Григорий Леонтьевич
д. Дресва, д. Фадея Носкова (Спенцинский оброчный стан, Подгородная волость; г. Киров)
Рождение ребёнка
Вычислено 1760 ст.
Отец ребёнка: Видякин Григорий Леонтьевич
д. Дресва, д. Фадея Носкова (Спенцинский оброчный стан, Подгородная волость; г. Киров)
Смерть
Неизвестно