Самылова Фёкла Ларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самылова Фёкла Ларионовна

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Место рождения

Загоски, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1714 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1707 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1724 г.р.
Вычислено 1726 г.р.
Вычислено 1729 г.р.
Вычислено 1732 г.р.
Вычислено 1739 г.р.
Вычислено 1743 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1714 ст.

Отец: Самылов Ларион Ларионович

Мать: не указана

Загоски, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1724 ст.

Дочь: Видякина Фёкла Григорьевна

Отец ребёнка: Видякин Григорий Леонтьевич

д. Дресва, д. Фадея Носкова (Спенцинский оброчный стан, Подгородная волость; г. Киров)
Рождение ребёнка
Вычислено 1726 ст.

Сын: Видякин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Видякин Григорий Леонтьевич

д. Дресва, д. Фадея Носкова (Спенцинский оброчный стан, Подгородная волость; г. Киров)
Рождение ребёнка
Вычислено 1729 ст.

Дочь: Видякина Васса Григорьевна

Отец ребёнка: Видякин Григорий Леонтьевич

д. Дресва, д. Фадея Носкова (Спенцинский оброчный стан, Подгородная волость; г. Киров)
Рождение ребёнка
Вычислено 1732 ст.

Сын: Видякин Иуда Григорьевич

Отец ребёнка: Видякин Григорий Леонтьевич

д. Дресва, д. Фадея Носкова (Спенцинский оброчный стан, Подгородная волость; г. Киров)
Рождение ребёнка
Вычислено 1739 ст.

Дочь: Видякина Матрона Григорьевна

Отец ребёнка: Видякин Григорий Леонтьевич

д. Дресва, д. Фадея Носкова (Спенцинский оброчный стан, Подгородная волость; г. Киров)
Рождение ребёнка
Вычислено 1743 ст.

Сын: Видякин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Видякин Григорий Леонтьевич

д. Дресва, д. Фадея Носкова (Спенцинский оброчный стан, Подгородная волость; г. Киров)
Рождение ребёнка
Вычислено 1749 ст.

Дочь: Видякина Ксения Григорьевна

Отец ребёнка: Видякин Григорий Леонтьевич

д. Дресва, д. Фадея Носкова (Спенцинский оброчный стан, Подгородная волость; г. Киров)
Рождение ребёнка
Вычислено 1754 ст.

Дочь: Видякина Васса Григорьевна

Отец ребёнка: Видякин Григорий Леонтьевич

д. Дресва, д. Фадея Носкова (Спенцинский оброчный стан, Подгородная волость; г. Киров)
Рождение ребёнка
Вычислено 1758 ст.

Сын: Видякин Трофим Григорьевич

Отец ребёнка: Видякин Григорий Леонтьевич

д. Дресва, д. Фадея Носкова (Спенцинский оброчный стан, Подгородная волость; г. Киров)
Рождение ребёнка
Вычислено 1760 ст.

Сын: Видякин Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Видякин Григорий Леонтьевич

д. Дресва, д. Фадея Носкова (Спенцинский оброчный стан, Подгородная волость; г. Киров)
Смерть
Неизвестно
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