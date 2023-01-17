Самылов Ларион Ларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самылов Ларион Ларионович

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Место рождения

Загоски, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1707 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1659 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1707 ст.

Отец: Самылов Ларион ^1

Мать: не указана

Загоски, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1714 ст.

Дочь: Самылова Фёкла Ларионовна

Мать ребёнка: не указана

Загоски, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1734 ст.

Дочь: Самылова Анна Ларионовна

Мать ребёнка: не указана

Загоски, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1737 ст.

Сын: Самылов Иван Ларионович

Мать ребёнка: не указана

Загоски, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1759 ст.

Сын: Самылов Вахрамей Ларионович

Мать ребёнка: не указана

Загоски, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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