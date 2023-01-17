Самылов Ларион Ларионович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1707 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1707 ст.
Отец: Самылов Ларион ^1
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1714 ст.
Дочь: Самылова Фёкла Ларионовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1734 ст.
Дочь: Самылова Анна Ларионовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1737 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1759 ст.
Сын: Самылов Вахрамей Ларионович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно