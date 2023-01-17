Видякина Матрона Григорьевна
Место рожденияд. Дресва, д. Фадея Носкова (Спенцинский оброчный стан, Подгородная волость; г. Киров)
Дата рожденияВычислено 1739 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Вычислено 1739 ст.
д. Дресва, д. Фадея Носкова (Спенцинский оброчный стан, Подгородная волость; г. Киров)
Рождение ребёнка
Вычислено 1746 ст.
Отец ребёнка: Шишкин Мартын Савинович
Рождение ребёнка
Вычислено 1749 ст.
Дочь: Шишкина Настасия Мартыновна
Отец ребёнка: Шишкин Мартын Савинович
Рождение ребёнка
Вычислено 1754 ст.
Сын: Шишкин Евдоким Мартынович
Отец ребёнка: Шишкин Мартын Савинович
Рождение ребёнка
Вычислено 1760 ст.
Дочь: Шишкина Евдокия Мартыновна
Отец ребёнка: Шишкин Мартын Савинович
Рождение ребёнка
Вычислено 1761 ст.
Дочь: Шишкина Евдокия Мартыновна
Отец ребёнка: Шишкин Мартын Савинович
Рождение ребёнка
Вычислено 1762 ст.
Отец ребёнка: Шишкин Мартын Савинович
Рождение ребёнка
Вычислено 1767 ст.
Отец ребёнка: Шишкин Мартын Савинович
Рождение ребёнка
Вычислено 1770 ст.
Отец ребёнка: Шишкин Мартын Савинович
Рождение ребёнка
Вычислено 1775 ст.
Дочь: Шишкина Степанида Мартыновна
Отец ребёнка: Шишкин Мартын Савинович
Рождение ребёнка
Вычислено 1776 ст.
Сын: Шишкин Дмитрий Мартынович
Отец ребёнка: Шишкин Мартын Савинович
Смерть
Неизвестно