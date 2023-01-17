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Видякина Матрона Григорьевна

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Место рождения

д. Дресва, д. Фадея Носкова (Спенцинский оброчный стан, Подгородная волость; г. Киров)

Дата рождения

Вычислено 1739 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1708 г.р.

Мать

Вычислено 1714 г.р.

Дети

Вычислено 1746 г.р.
Вычислено 1749 г.р.
Вычислено 1754 г.р.
Вычислено 1760 г.р.
Вычислено 1761 г.р.
Вычислено 1762 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1739 ст.

Отец: Видякин Григорий Леонтьевич

Мать: Самылова Фёкла Ларионовна

д. Дресва, д. Фадея Носкова (Спенцинский оброчный стан, Подгородная волость; г. Киров)
Рождение ребёнка
Вычислено 1746 ст.

Сын: Шишкин Филипп Мартынович

Отец ребёнка: Шишкин Мартын Савинович

Новобрачной, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1749 ст.

Дочь: Шишкина Настасия Мартыновна

Отец ребёнка: Шишкин Мартын Савинович

Новобрачной, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1754 ст.

Сын: Шишкин Евдоким Мартынович

Отец ребёнка: Шишкин Мартын Савинович

Новобрачной, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1760 ст.

Дочь: Шишкина Евдокия Мартыновна

Отец ребёнка: Шишкин Мартын Савинович

Новобрачной, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1761 ст.

Дочь: Шишкина Евдокия Мартыновна

Отец ребёнка: Шишкин Мартын Савинович

Новобрачной, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1762 ст.

Сын: Шишкин Яков Мартынович

Отец ребёнка: Шишкин Мартын Савинович

Новобрачной, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1767 ст.

Сын: Шишкин Павел Мартынович

Отец ребёнка: Шишкин Мартын Савинович

Новобрачной, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1770 ст.

Сын: Шишкин Влас Мартынович

Отец ребёнка: Шишкин Мартын Савинович

Новобрачной, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1775 ст.

Дочь: Шишкина Степанида Мартыновна

Отец ребёнка: Шишкин Мартын Савинович

Новобрачной, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1776 ст.

Сын: Шишкин Дмитрий Мартынович

Отец ребёнка: Шишкин Мартын Савинович

Новобрачной, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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