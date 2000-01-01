Видякин Григорий Леонтьевич
Место рожденияд. Дресва, д. Фадея Носкова (Спенцинский оброчный стан, Подгородная волость; г. Киров)
Дата рожденияВычислено 1708 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1708 ст.
Отец: Видякин Леонтий Григорьевич
Мать: не указана
д. Дресва, д. Фадея Носкова (Спенцинский оброчный стан, Подгородная волость; г. Киров)
Рождение ребёнка
Вычислено 1724 ст.
Дочь: Видякина Фёкла Григорьевна
Мать ребёнка: Самылова Фёкла Ларионовна
д. Дресва, д. Фадея Носкова (Спенцинский оброчный стан, Подгородная волость; г. Киров)
Рождение ребёнка
Вычислено 1726 ст.
Мать ребёнка: Самылова Фёкла Ларионовна
д. Дресва, д. Фадея Носкова (Спенцинский оброчный стан, Подгородная волость; г. Киров)
Рождение ребёнка
Вычислено 1729 ст.
Дочь: Видякина Васса Григорьевна
Мать ребёнка: Самылова Фёкла Ларионовна
д. Дресва, д. Фадея Носкова (Спенцинский оброчный стан, Подгородная волость; г. Киров)
Рождение ребёнка
Вычислено 1732 ст.
Мать ребёнка: Самылова Фёкла Ларионовна
д. Дресва, д. Фадея Носкова (Спенцинский оброчный стан, Подгородная волость; г. Киров)
Рождение ребёнка
Вычислено 1739 ст.
Дочь: Видякина Матрона Григорьевна
Мать ребёнка: Самылова Фёкла Ларионовна
д. Дресва, д. Фадея Носкова (Спенцинский оброчный стан, Подгородная волость; г. Киров)
Рождение ребёнка
Вычислено 1743 ст.
Мать ребёнка: Самылова Фёкла Ларионовна
д. Дресва, д. Фадея Носкова (Спенцинский оброчный стан, Подгородная волость; г. Киров)
Рождение ребёнка
Вычислено 1749 ст.
Дочь: Видякина Ксения Григорьевна
Мать ребёнка: Самылова Фёкла Ларионовна
д. Дресва, д. Фадея Носкова (Спенцинский оброчный стан, Подгородная волость; г. Киров)
Рождение ребёнка
Вычислено 1754 ст.
Дочь: Видякина Васса Григорьевна
Мать ребёнка: Самылова Фёкла Ларионовна
д. Дресва, д. Фадея Носкова (Спенцинский оброчный стан, Подгородная волость; г. Киров)
Рождение ребёнка
Вычислено 1758 ст.
Сын: Видякин Трофим Григорьевич
Мать ребёнка: Самылова Фёкла Ларионовна
д. Дресва, д. Фадея Носкова (Спенцинский оброчный стан, Подгородная волость; г. Киров)
Рождение ребёнка
Вычислено 1760 ст.
Мать ребёнка: Самылова Фёкла Ларионовна
д. Дресва, д. Фадея Носкова (Спенцинский оброчный стан, Подгородная волость; г. Киров)
Смерть
Неизвестно