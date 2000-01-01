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Видякин Григорий Леонтьевич

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Место рождения

д. Дресва, д. Фадея Носкова (Спенцинский оброчный стан, Подгородная волость; г. Киров)

Дата рождения

Вычислено 1708 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1692 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1724 г.р.
Вычислено 1726 г.р.
Вычислено 1729 г.р.
Вычислено 1732 г.р.
Вычислено 1739 г.р.
Вычислено 1743 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1708 ст.

Отец: Видякин Леонтий Григорьевич

Мать: не указана

д. Дресва, д. Фадея Носкова (Спенцинский оброчный стан, Подгородная волость; г. Киров)
Рождение ребёнка
Вычислено 1724 ст.

Дочь: Видякина Фёкла Григорьевна

Мать ребёнка: Самылова Фёкла Ларионовна

д. Дресва, д. Фадея Носкова (Спенцинский оброчный стан, Подгородная волость; г. Киров)
Рождение ребёнка
Вычислено 1726 ст.

Сын: Видякин Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Самылова Фёкла Ларионовна

д. Дресва, д. Фадея Носкова (Спенцинский оброчный стан, Подгородная волость; г. Киров)
Рождение ребёнка
Вычислено 1729 ст.

Дочь: Видякина Васса Григорьевна

Мать ребёнка: Самылова Фёкла Ларионовна

д. Дресва, д. Фадея Носкова (Спенцинский оброчный стан, Подгородная волость; г. Киров)
Рождение ребёнка
Вычислено 1732 ст.

Сын: Видякин Иуда Григорьевич

Мать ребёнка: Самылова Фёкла Ларионовна

д. Дресва, д. Фадея Носкова (Спенцинский оброчный стан, Подгородная волость; г. Киров)
Рождение ребёнка
Вычислено 1739 ст.

Дочь: Видякина Матрона Григорьевна

Мать ребёнка: Самылова Фёкла Ларионовна

д. Дресва, д. Фадея Носкова (Спенцинский оброчный стан, Подгородная волость; г. Киров)
Рождение ребёнка
Вычислено 1743 ст.

Сын: Видякин Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Самылова Фёкла Ларионовна

д. Дресва, д. Фадея Носкова (Спенцинский оброчный стан, Подгородная волость; г. Киров)
Рождение ребёнка
Вычислено 1749 ст.

Дочь: Видякина Ксения Григорьевна

Мать ребёнка: Самылова Фёкла Ларионовна

д. Дресва, д. Фадея Носкова (Спенцинский оброчный стан, Подгородная волость; г. Киров)
Рождение ребёнка
Вычислено 1754 ст.

Дочь: Видякина Васса Григорьевна

Мать ребёнка: Самылова Фёкла Ларионовна

д. Дресва, д. Фадея Носкова (Спенцинский оброчный стан, Подгородная волость; г. Киров)
Рождение ребёнка
Вычислено 1758 ст.

Сын: Видякин Трофим Григорьевич

Мать ребёнка: Самылова Фёкла Ларионовна

д. Дресва, д. Фадея Носкова (Спенцинский оброчный стан, Подгородная волость; г. Киров)
Рождение ребёнка
Вычислено 1760 ст.

Сын: Видякин Яков Григорьевич

Мать ребёнка: Самылова Фёкла Ларионовна

д. Дресва, д. Фадея Носкова (Спенцинский оброчный стан, Подгородная волость; г. Киров)
Смерть
Неизвестно
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