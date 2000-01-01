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Видякин Леонтий Григорьевич

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Место рождения

д. Дресва, д. Фадея Носкова (Спенцинский оброчный стан, Подгородная волость; г. Киров)

Дата рождения

Вычислено 1692 ст.

Дата смерти

Около 1744 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1659 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1692 ст.

Отец: Видякин Григорий Васильевич

Мать: не указана

д. Дресва, д. Фадея Носкова (Спенцинский оброчный стан, Подгородная волость; г. Киров)
Рождение ребёнка
Вычислено 1708 ст.

Сын: Видякин Григорий Леонтьевич

Мать ребёнка: не указана

д. Дресва, д. Фадея Носкова (Спенцинский оброчный стан, Подгородная волость; г. Киров)
Рождение ребёнка
Вычислено 1713 ст.

Сын: Видякин Иван' Леонтьевич

Мать ребёнка: не указана

д. Дресва, д. Фадея Носкова (Спенцинский оброчный стан, Подгородная волость; г. Киров)
Рождение ребёнка
Вычислено 1724 ст.

Сын: Видякин Егор Леонтьевич

Мать ребёнка: не указана

д. Дресва, д. Фадея Носкова (Спенцинский оброчный стан, Подгородная волость; г. Киров)
Смерть
Около 1744 ст.
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