Видякин Леонтий Григорьевич
Место рожденияд. Дресва, д. Фадея Носкова (Спенцинский оброчный стан, Подгородная волость; г. Киров)
Дата рожденияВычислено 1692 ст.
Дата смертиОколо 1744 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1692 ст.
Отец: Видякин Григорий Васильевич
Мать: не указана
д. Дресва, д. Фадея Носкова (Спенцинский оброчный стан, Подгородная волость; г. Киров)
Рождение ребёнка
Вычислено 1708 ст.
Сын: Видякин Григорий Леонтьевич
Мать ребёнка: не указана
д. Дресва, д. Фадея Носкова (Спенцинский оброчный стан, Подгородная волость; г. Киров)
Рождение ребёнка
Вычислено 1713 ст.
Мать ребёнка: не указана
д. Дресва, д. Фадея Носкова (Спенцинский оброчный стан, Подгородная волость; г. Киров)
Рождение ребёнка
Вычислено 1724 ст.
Мать ребёнка: не указана
д. Дресва, д. Фадея Носкова (Спенцинский оброчный стан, Подгородная волость; г. Киров)
Смерть
Около 1744 ст.