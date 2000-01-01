Видякин Григорий Васильевич
Место рожденияд. Дресва, д. Фадея Носкова (Спенцинский оброчный стан, Подгородная волость; г. Киров)
Дата рожденияВычислено 1659 ст.
Дата смертиОколо 1723 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1659 ст.
Отец: Видякин Василий -
Мать: не указана
д. Дресва, д. Фадея Носкова (Спенцинский оброчный стан, Подгородная волость; г. Киров)
Рождение ребёнка
Вычислено 1692 ст.
Сын: Видякин Леонтий Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
д. Дресва, д. Фадея Носкова (Спенцинский оброчный стан, Подгородная волость; г. Киров)
Смерть
Около 1723 ст.