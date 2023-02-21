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Видякин Егор Леонтьевич

Место рождения

д. Дресва, д. Фадея Носкова (Спенцинский оброчный стан, Подгородная волость; г. Киров)

Дата рождения

Вычислено 1724 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1692 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1724 ст.

Отец: Видякин Леонтий Григорьевич

Мать: не указана

д. Дресва, д. Фадея Носкова (Спенцинский оброчный стан, Подгородная волость; г. Киров)
Смерть
Неизвестно
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